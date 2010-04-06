Использовать презервативы вредно?

10:01, 06 апреля 2010
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Депрессии и стрессы

Шотландский физиолог Стюарт Броуди представил общественности скандальную статью в Научном журнале Archives of Sexual Behaviour.

Ученый приводит аргументы в пользу того, что  защищенный секс вредит  человеку, приводя к депрессивным расстройствам и стрессу, а половой акт без презерватива напротив способствует как психологическому, так  и физическому здоровью человека,

К такому парадоксальному выводу Броуди пришел в результате собственных исследований. Были проанализированы данные о сексуальном поведении 99 женщин и 111 мужчин. Испытуемых попросили заполнить опросники, вовросы которых касались удовольствии от секса и использования презервативов. Оценка ответов была проведена соласно принятой наукой шкале психологического здоровья. В результате анализа полученных данных Броуди  пришел к выводу, что применение презерватива ассоциируется у людей со стрессом. В целом же те участники эксперимента, которые не использовали презерватив при занятии сексом, лучше справлялись со стрессом, да и общее психическое здоровье у них выглядело крепче.

Шотландский ученый считает, что человек от природы настроен на получение удовольствие от секса без презерватива, поскольку именно такое сексуальное поведение – единственное способствующее эволюции.

likar.info

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