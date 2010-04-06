В Мексике произошло землетрясение

На границе мексиканского штата Калифорния и США произошло мощное землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера, пишет интернет-портал Коммерсант.RU.

В результате стихийного бедствия около 100 человек получили различные травмы. По последним данным, погибли два человека. Также сообщается, что разрушены здания, нарушено энергоснабжение, на некоторых автомагистралях образовались трещины, оборваны телефонные кабели.

Эпицентр землетрясения располагался около города Мехикали в северном штате Мексики у границы с США на глубине около 10 км.

Мексиканские СМИ сообщают, что стихия разрушила некоторые здания, оставила людей без электричества, оборвала телефонные кабели. На многих автострадах появились трещины. Электричества и водоснабжения нет в здании центральной больницы города Мехикали. Оттуда эвакуированы около 300 пациентов.

По данным властей страны, за землетрясением последовало несколько повторных толчков, магнитудой 5,1, 4,5 и 4,3 балла. Вибрация ощущалась и на территории США, в частности в Лос-Анджелесе.

Напомним, в январе текущего годя несколько мощных землетрясений на Гаити унесли жизни около 200 тыс. человек, более 3 млн. пострадали.