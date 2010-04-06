Сало вызывает зависимость?

Жирная пища, такая как сало, пирожные и другие подобные продукты, может вызывать зависимость, схожую с той, что появляется при регулярном употреблении кокаина..

Ученые из Scripps Research Institute во Флориде провели исследование на крысах. Животные были разделены на три группы. Крысы из первой ели обычную для них еду, вторая группа подопытных в течение двух часов в день употребляла жирную пищу, а крысам из третьей группы разрешалось есть высококалорийные продукты круглые сутки без ограничений.

Как и ожидали ученые, грызуны из третьей группы быстро набрали вес. Однако они не только пристрастились к жирной пище, но и продемонстрировали определенные изменения в мозге.

Подобно тому, как мозг функционирует при приеме наркотиков, мозг подопытных крыс «привык» к жирной пище и перестал насыщаться обычным ее количеством. Чтобы получить прежнее удовольствие, животные стали поедать больше продуктов.

Примечательно, что зависимость от еды у крыс третьей группы была настолько сильной, что им стало очень трудно отвлечься от еды. Даже удары током не заставили крыс перестать есть.

Подобный эффект - снижение в мозге количества допамина - ученые обнаружили только у этой группы крыс. Предыдущие эксперименты показали, что данный эффект аналогичен тому, который появлялся у крыс при употреблении кокаина и героина.

Авторы исследования также подчеркивают, что заявлять о существовании идентичных реакций в организме человека пока рано. Тем не менее, как утверждают исследователи, тяжелые наркотики и высококалорийная пища прошли схожий путь в ходе истории.

Так, человечество нашло не только более продвинутые способы очистки кокаина, но и методы избавления жирной пищи от всего лишнего, что сделало ее еще более способной вызывать привыкание.

www.rbc.ua