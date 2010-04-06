В Симферополе православные врачи развезли по приютам куличи

Более шести тысяч куличей и такое же количество крашенок развезли по больницам, детским приютам, домам престарелых Симферополя активисты общества православных врачей Крыма имени святителя Луки.

Акция милосердия проведена по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ, сообщила пресс-служба Симферопольской и крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Каждый год к Воскресению Христову в Свято-Троицком женском монастыре готовят такое количество куличей и крашенок, чтобы их хватило всем пациентам больничных стационаров, воспитанникам детских приютов и пожилым людям в домах престарелых Симферополя», - говорится в сообщении.

Акция проходит по инициативе игуменьи Свято-Троицкого монастыря матушки ЕВСЕВИИ.

Житомирщина: медики спасли мужчине полностью оторванную руку

Уникальная операция

В Бердичеве Житомирской области медики провели уникальную операцию и спасли мужчине полностью оторванную руку.

Об этом в интервью бердичевскому телеканалу «Век» сообщил заведующий ортопедического отделения Бердичевской городской больницы Николай ЧЕРЕВКО.

По его словам, «уникальную операцию провели бердичевские медики 23 марта при участии своих житомирских коллег: жителю села Быстрик Бердичевского района они спасли руку».

Как сообщил М.ЧЕРЕВКО, «когда пострадавшего привезли в больницу, конечность с туловищем соединял лишь небольшой кусок кожи». «Однако Анатолию - всего 36 года, да и рука правая, поэтому врачи решили рискнуть», - добавил А.ЧЕРЕВКО.

Он также уточнил, что «на операционном столе у больного был обнаружен перелом обеих костей правого предплечья, разрыв всех мышц-сгибателей и разгибателей, а также повреждения сосудисто-нервного пучка, в частности, полный разрыв лучевой артерии».

А.ЧЕРЕВКО отметил, что больной остается в больнице. Его состояние медики расценивают как средней тяжести. Он подчеркнул, что врачи имеют все основания надеяться на то, что рука будет спасена, а 80% ее функций сохранятся.