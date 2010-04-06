Киев может остаться без воды

ОАО «Киевводоканал» заявляет об угрозе прекращения централизованного водоснабжения города из-за исполнительного производства по судебному иску АК «Киевэнерго».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Киевводоканал».

«В результате перманентного игнорирования профильными органами КГГА бюджетных обязательств перед ОАО «АК «Киевводоканал» предприятие, которое является единственным производителем услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу в городе Киеве, очутилось на грани финансового коллапса и поставлено перед фактом ареста счетов из-за исполнительного производства», - говорится в сообщении.

В Киевводоканале отмечают, что очутились «в очередной раз за последние два года в долговой кабале» из-за продолжительной работы по заниженным тарифам на водоснабжение и водоотвод, и в то же время отсутствия компенсации предприятию разницы между себестоимостью услуг и действующими тарифами. Так, задолженность городского бюджета перед предприятием на 1 января 2010 г. составляет уже 571, 2 млн. грн.

В то же время, задолженность ОАО «АК «Киевводоканал» за энергоснабжение перед АЭК «Киевэнерго» установлена в судебном порядке в размере 79,1 млн. грн. Решением Хозяйственного суда г.Киева обществу была предоставлена отсрочка исполнения решений суда. По условиям отсрочки ОАО «АК «Киевводоканал» должен уплатить на счета АЭК «Киевэнерго» до 1 апреля с.г. сумму 60,6 млн. грн., до 1 мая 2010 г. – 19,1 млн. грн.

В то же время Киевводоканал считает уместным призвать Киевэнерго учесть реальную ситуацию с реструктуризацией долгов в коммунальной сфере.

«ОАО «АК «Киевводоканал» будет в состоянии начать выплату долговых обязательств перед энергетиками как только Киевская государственная администрация приступит к реализации многолетних обещаний компенсировать предприятию убытки, нанесенные поставкам услуг по заниженным тарифам», - подчеркивается в сообщении предприятия.

Киевводоканал при этом отмечает, что в последний месяц выплаты по долговым обязательствам из Киевэнерго не прекращались, несмотря на финансовые трудности и экстренные расходы на борьбу с последствиями весеннего наводнения. Так, в марте на счета энергетиков поступило 3 млн. грн.

Однако, как говорится в сообщении, пока Киевводоканал самостоятельно боролся с проблемой экологической катастрофы и ценой кредита под собственное имущество покупал реагенты для поддержки нормативного качества питьевой воды в столице, Киевэнерго готовило иски в суд и с 1 апреля сможет арестовать счета ОАО «АК «Киевводоканал».

Между тем до 5 мая ОАО «АК «Киевводоканал» должен полностью рассчитаться за банковский кредит, взятый месяц тому назад под экстренное пополнение запаса реагентов и активированного угля, предназначенных для предотвращения влияния весеннего паводка на качество питьевого водоснабжения в городе Киеве. Сумма кредитных обязательств – 30 млн. грн. плюс 1,2 млн. за пользование средствами (25% годовых). И это долговое обязательство также является для ОАО «АК «Киевводоканал» крайне важным, ведь кредит взят под залог имущества общества.

ОАО «АК «Киевводоканал» отмечает, что имущественные и долговые противоречия между поставщиками воды и тепла в столице – это проблема не только двух предприятий-монополистов: «Это проблема многочисленных коллизий в отечественном законодательстве и процедуры тарифообразования в столице. Ведь ОАО «АК «Киевводоканал» несмотря на то, что работает в рыночных условиях, руководствуется регулируемыми КГГА тарифами. Следовательно, ответственность за компенсацию по потерям должна нести в первую очередь горгосадминистрация».

Вместо этого, как заявляют в Киевводоканале, чиновники КГГА уже во второй раз проявляют бездеятельность – впервые: месяц тому назад, когда Киеву угрожала экологическая катастрофа, и Киевводоканал вынужден был спасать питьевое водоснабжение киевлян ценой взятых под залог собственного имущества кредитов; и сегодня – когда сам Киевводоканал оказался загнанным в угол из-за невыполнения самой КГГА своих бюджетных обязательств перед предприятием.

«Подчеркиваем, что при условии ареста счетов ОАО «АК «Киевводоканал», как это имело место годом раньше, предприятие не сможет покупать реагенты, коагулянты и флокулянты для очистки питьевой воды, а, следовательно, вынуждено будет прекратить централизованное водоснабжение города, в соответствии с требованиями закона о «Питьевом водоснабжении», - говорится в сообщении предприятия.