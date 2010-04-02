Черниговщина: пик наводнения прогнозируют на конец апреля

В Черниговской области пик весеннего наводнения придется на конец апреля - начало мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на очередном заседании пресс-клуба "Деловое слово" сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации Вячеслав РИГА.

"И хотя точно прогнозировать, как будут вести себя реки в это время, невозможно, чрезвычайно большого разлива, который нанес бы вред зданиям и хозяйствам населения, в этом году не ожидаем", - заявил он.

В.РИГА заверил, что уровень воды в реках области находится под постоянным контролем соответствующих служб.

Кроме того, председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО вместе со специалистами выезжает на наиболее опасные места возможного подтопления, встречается с людьми, чтобы изучить угрозы, которые несет наводнение, и принять меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций. В области также создан оперативный штаб во главе с заместителем председателя ОГА Александром ШАНОЙЛО.

К селам, часто страдающим от того, что вода заливает дороги к райцентрам, завезены продукты и медикаменты, организована работа медицинских и социальных работников, обеспечена постоянная телефонная связь и подвоз детей к школам. На сходках селян, проведенных по указанию председателя облгосадминистрации, людям разъяснили как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций отметил, что ситуация с водопольем в Черниговской области вполне контролируемая, все возможные меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций применены. На случай, если они все же возникнут, создан областной штаб группировки сводных сил, которые будут координировать действия подразделений МЧС, МВД, Вооруженных сил и других структур, задействованных в ликвидации последствий стихии.

По предварительным данным, влияние наводнения могут испытать 83 населенных пункта Черниговской области. На сегодняшний день нарушено транспортное сообщение нескольких населенных пунктов с райцентрами в трех районах области.