Погода на выходные

Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом, только в южной части преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, ветер западный, на востоке юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в южной части до 17° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в субботу ожидается небольшой дождь (днем местами). Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура 2-7° тепла, днем 9-14°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.