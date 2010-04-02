Разработана "умная" таблетка

"Умную" таблетку, снабженную микрочипом и крошечной антенной, разработали американские фармакологи, сообщила в четврег канадская телекомпания Си-Би-Си. Когда таблетка попадает в организм, она растворяется и микрочип через антенну посылает сигнал либо на мобильный телефон, либо на компьютер лечащего врача, сообщая о том, что пациент принял таблетку в определенное время. "Таким образом появляется возможность контролировать, принимает ли пациент во-время лекарства", - отметил один из разработчиков новшества, адъюнкт-профессор компьютерного инжиниринга Университета Флориды Ризван Баширулла.

Пока испытания "умной" таблетки проходили только на анатомических моделях. В частности, проводилась оценка того, насколько быстро таблетка растворяется в организме. Выяснилось, что при растворении таблетка оставляет в организме незначительный след солей серебра - остатки тончайшего серебряного покрытия самой таблетки, а также крошечной антенны. Количество серебра даже меньше того, что попадает в организм вместе со стаканом выпитой воды. Проверка "умной" таблетки в клинических условиях пока не проводилась.

ami-tass.ru