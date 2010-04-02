Как влияет компьютер на остроту зрения у ребенка

Работать или играть за компьютером тоже не рекомендуется более 30-40 минут в день. Это связано не только с облучением от монитора компьютера, а также с повышенным психоэмоциональной и зрительной нагрузкой. Поэтому детям даже с нормальной остротой зрения не стоит позволять часами просиживать у компьютера. К тому же, со временем это может превратиться в устойчивую привычку, от которой очень тяжело отказаться.

Частый просмотр телепередач и игра за компьютером не всегда приводят к снижению остроты зрения, но часто является причиной быстрой утомляемости глаз, покраснения, появления неприятных ощущений в глазу. Часто дети после каникул, когда отсутствует нагрузка на глаза, жалуются на снижение остроты зрения. Потом выясняется, что они часами сидели за компьютером или телевизором.

Для детей старшего возраста и взрослых, которые длительное время вынуждены работать за компьютером, можно порекомендовать пользоваться специальными компьютерными очками. Линзы таких очков имеют специальное напыление, светофильтр, который отчасти нейтрализует вредное влияние на глаза облучения от монитора компьютера. Сегодня их можно приобрести в оптике.

Врачи рекомендуют смотреть телевизор на расстоянии 4-5 метров. Если площадь комнаты не позволяет придерживаться таких требований, то по крайней мере не меньше, чем за 3 метра.

Детям до 3 лет вообще следует смотреть телевизор поменьше. Это может быть один мультик в день в течение 10-15 минут.

Детям, имеющим нормальную остроту зрения, можно разрешить смотреть телевизор не более 1,5-2 часов в день. Если ребенок имеет определенные проблемы со зрением, нужно избегать просмотра телепередач, уменьшив их количество до 2-3 в неделю.