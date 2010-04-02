Шоколад снижает давление

Восьмилетнее исследование 19 тысяч человек, проведенное Германским институтом питания, показало, что людей, позволяющих себе съедать в течение недели половину шоколадной плитки, более низкое кровяное давление, сообщает ВВС.

Кроме того, у них на 39% снижен риск возникновения сердечных приступов и инсультов. Если же есть шоколад без меры, вред здоровью гарантирован, так как в этом лакомстве немало калорий и насыщенных жиров.

Испытуемые были поделены на две группы по количеству съедаемого шоколада. Разница в порциях составляла всего 6 граммов в день, что эквивалентно одному квадратику плитки. У группы, "освоившей" больше шоколада, риск возникновения сердечных приступов снизился за время исследования на четверть, а вероятность стать жертвой инсульта сократилась почти вполовину в сравнении с теми, кто ел лакомство в меньших количествах.

Специалисты отмечают, что при поедании шоколада важно следить за тем, чтобы из-за него не увеличивалось суточное потребление калорий или не сокращалось количество здоровой пищи в рационе. По словам исследователей, шоколад способен предотвращать сердечные недуги, но только если он заменяет собой другую калорийную пищу (к примеру, закуски), что позволяет удерживать стабильную массу тела.

Благотворное действие шоколада на кровяное давление и состояние сердца ученые объясняют влиянием флавоноидов, содержащихся в какао. И чем больше в плитке какао, тем полезнее шоколад. Иначе говоря, наиболее эффективно темное лакомство.

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