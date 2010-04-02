Народное средство от усталости

Публикуем некоторые рекомендации народной медицины по борьбе со «зловещим недугом» - синдромом хронической усталости :

1. Утро начинайте со стакана свежевыжатого гранатового сока и 15-минутной зарядки.

2. Также не помешает снабдить организм витаминами и бета-каратином, что увеличит защитные резервы организма. Для этого натощак полезно съесть ложку тертой моркови и ложку пророщенной пшеницы со сметаной (сметану можно заменить любым растительным маслом).

3. Витамин С повышает защитные силы организма, а фолиевая кислота улучшает память и концентрацию внимания, а также снижает утомляемость – основные признаки СХУ. Поэтому включите в свой ежедневный рацион такие продукты, как рыба, смородина, лимоны, зеленый горошек, свекла, яйца, белокочанная капуста, квашеные овощи.

4. Для выведения из организма вредных веществ и регуляции уровня холестерина полезно есть салат из редьки 2-3 раза в неделю.

5. Следует ограничить потребление сигарет, алкоголя и кофе, т.к. они усугубляют усталость и вызывают интоксикацию организма. Замените эти «бытовые стимуляторы» соками и водой.

6. Не спите дольше 8-10 часов. Этого вполне достаточно, чтобы организм отдохнул. Больше времени проводите на свежем воздухе и старайтесь не загружать мозг лишней информацией в виде телевидения и интернета. Если же Вы в офисе и полностью отказаться от компьютера невозможно, то делайте хотя бы небольшие перерывы в работе каждый час.

7. Научитесь расслабляться. Если самостоятельно не получается, запишитесь на йогу или займитесь ароматерапией. Для этого подойдут масла мелиссы, лаванды, розмарина, сандалового дерева. Позвольте себе маленькие радости, чаще отдыхайте, хвалите себя и радуйте небольшими подарками.

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