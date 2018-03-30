На Пасху не ешьте много мяса и яиц, или 5 правил выхода из Поста

Главный диетолог Минздрава: чрезмерное потребление мяса и алкоголя во время Пасхи может обострить хронические заболевания...

Великий Пост - это уникальная возможность избавиться от всего лишнего (не только кулинарных изысков, но и вредных привычек и прочего), что мешает православным христианам обрести духовный подъем. Безусловно, много пользы можно найти в ограничениях, которые предлагаются Церковью не только для духовного, но и для физического здоровья человека. Люди, которые страдают на многочисленные заболевания внутренних органов, связанные с чрезмерным и несбалансированным питанием, во время Поста могут сделать значительный шаг к исправлению недостатков в собственной диете, улучшить качество своей жизни, работоспособность и создать условия для продления продолжительности активной жизнедеятельности. Для достижения этих важных целей необходимо и после окончания Поста ограничивать употребление животной пищи и воздерживаться от вредных привычек, прежде всего, употребления алкоголя и курения.

Православное духовенство и медицинская наука имеют много общего относительно важности Великого Поста, считает главный внештатный диетолог МЗ Украины Олег Швец.

Сейчас проходят последние дни Великого Поста.

Диетологи считают необходимым предупредить об опасности, которая существует для здоровья во время резкого изменения пищевого рациона. Для всех людей, исповедующих пост, существуют одни и те же требования: ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями по питанию во время выхода из поста. Особое значение такие рекомендации имеют для больных с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и эндокринной систем, возникновение и течение которых связаны с питанием. Чрезмерное потребление животной пищи, которая присутствует в большом количестве на праздничных столах в каждой украинской семье, вместе с употреблением алкоголя может вызвать резкое ухудшение состояния здоровья, обусловить обострение существующих хронических болезней и вызвать осложнения.

Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в функциональном состоянии организма стремительной сменой рациона питания после окончания Поста. Поэтому умеренное, постепенное и взвешенное расширение набора продуктов и их количества необходимо всем, без исключения. Предупредить последствия выхода из Поста может соблюдение следующих правил:

1. Количество пищи, которая потребляется за праздничным столом, не должна быть чрезмерным. Лучше всего, прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Последние могут лишь частично улучшить переваривание пищи и не могут предупредить развития последствий переедания. Постепенное увеличение количества пищи обусловлено необходимостью восстановления надлежащего уровня продукции ферментов, существенно уменьшается во время поста благодаря ограничению количества пищи и исключения продуктов животного происхождения;

2. Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограниченным, не следует употреблять более 150-200 граммов мяса (особенно жирного - свинины и баранины), более одного яйца и много соусов (в т.ч. майонеза), содержащих большое количество животных жиров;

3. Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная пища кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов, содержит пищевые волокна, надлежащее количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний;

4. Особая осторожность необходима в употреблении алкоголя. Ведь, отравление алкоголем занимает первое место среди причин госпитализации украинцев в праздничные дни с повышенным травматизмом, случаи которого также связаны с алкогольным опьянением. Алкоголь вообще не должен использоваться без еды и его количество после Поста следует уменьшить в два-три раза по отношению к обычному режиму.

5. Выход из поста требует максимальной осторожности в уязвимых категорий населения, к которым относятся дети, подростки, лица преклонного возраста и больные с перечисленными выше хроническими болезнями внутренних органов. Таким людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи, а тем более от алкоголя, в течение первых дней. Добавление рыбы и мясных продуктов до постных блюд, которые стали привычными, должно происходить очень медленно.

Приведенные пять правил нельзя считать исчерпывающими и универсальными для всех. Каждый человек знает свой организм, как никто другой. Тем не менее, если Вы страдаете хроническими болезнями, то следует обсудить с Вашим врачом особенности питания после окончания соблюдения постной диеты.

Питание способно принести существенную пользу и одновременно причинить вред. Достаточная и сбалансированная диета крайне необходима всем людям для сохранения здоровья и предупреждения таких опасных болезней, как атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, злокачественные опухоли и многие другие. Знать об этом и строить свой пищевой рацион на разумных ограничениях необходимо Вам и членам Вашей семьи для поддержания качественного и длительного жизни.