Кофе: больше вреда или пользы?

Достаточно большое число женщин предпочитает обходиться на завтрак лишь чашечкой кофе, да и на работе не преминут побаловать себя еще парой чашечек бодрящего и любимого напитка, но так ли безобидно такое увлечение кофе? Безусловно, он является отличным тонизирующим и стимулирующим средством для всех систем организма, но все же...

Тем более, что черный кофе, не содержащий добавок, способен оказывать положительное влияние на жировую клетчатку, помогая обрести представительницам прекрасного пола стройность, о которой они так мечтают.

Если же после очередного приема пищи позволить себе чашечку кофе с молоком, то она заставит желудок работать в более быстром режиме.

В том случае, когда количество потребляемого кофе не превышает четырех чашечек в течение всего дня, то он поможет существенно сократить риск таких заболеваний, как инсульт, сахарный диабет, старческое слабоумие, болезнь Паркинсона.

Гипотоникам кофе поможет повысить давление, снимет головную боль, избавит организм от лишней жидкости.

Также следует отметить такие положительные свойства кофе, как сосудорасширяющие, при этом этот ароматный напиток является еще и антиоксидантом.

Причем, в кофейной кружечке объемом в 100 мм содержание калорий составляет всего девять единиц.

Но при этом следует учитывать, что при превышении нормы, то есть при приеме более четырех чашечек кофе в день, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не следует злоупотреблять, а желательно и полностью отказаться от этого напитка диабетикам, гипертоникам и курильщикам.

Содержание кофеина в напитке способствует возрастанию содержания в крови холестерина.

Не стоит использовать кофе в качестве успокоительного средства, во время стрессовых ситуаций, при усталости и курении, он только усугубит ситуацию, ведь кофеин оказывает возбуждающее действие на нервную систему.

Откажитесь от любимого напитка и при приеме медицинских препаратов, успеха от такого лечения вы не добьетесь.

Возможно, вам пригодятся нижеприведенные данные, которые свидетельствуют о том, что пять чашечек кофе содержат количество кофеина эквивалентное шести баночкам 0,33л кока-колы, десяти таблеткам цитрамона, зачастую принимаемых нами для избавления от головной боли.

Не стоит забывать и о том, что кофе содержит в себе много полезных веществ, таких как сера, фосфор, калий, кальций, магний, хлор, азот, витамины группы В, а также органические аминокислоты, необходимые нашему организму - хлорогеновую, уксусную, кофейную, лимонную и хинную.

Главное условие, которое следует соблюдать при употреблении этого ароматного напитка, так это не переусердствовать при этом, это позволит сохранить только положительный эффект от «кофепития», а не превратит это приятное занятие в «кофеманию».

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