Как преодолеть весеннюю усталость

08:34, 02 апреля 2010
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Состояние, описанное еще Гиппократом 

Упадок сил, сонливость, апатия - все эти симптомы медики называют весенней усталостью. Однако не думайте, что эта "болезнь" поражает исключительно наших современников. Еще во времена Гиппократа подобное состояние было описано и названо астенией.

С ней знакомы и вы, если:

  • Быстро устаете.
  • Вам трудно сосредоточиться.
  • Работа "валится из рук".
  • Постоянно хотите спать и не можете "отоспаться".
  • Вам грустно неизвестно по каким причинам.
  • Раздражаетесь из-за яркого света, громкой музыки и даже телефонных звонков.

Что делать? Жизнь ведь продолжается. 

Вам помогут сушеные ягоды черной рябины. Смесь сухих ягод и плодов шиповника (всего поровну - вместе 1 столовая ложка) залейте стаканом кипятка в термосе, настаивайте 1 час, добавьте мед по вкусу или варенья. Пейте теплый настой по 1 / 2 стакана 4 раза в сутки.

А еще каждый день употребляйте витамин С, которого много в квашеной капусте, яблоках, варенье из черной смородины, клюкве. Именно витамин С медики называют витамином бодрости.

Природа подарила нам и специфические растения, так называемые адаптогены. Именно для того чтобы мы вспомнили о них весной существует тонизирующий сбор: трава зверобоя, плоды боярышника, листья крапивы, плоды шиповника, корень родиолы розовой (2:3:4:4). - 1 ст. ложка смеси на 1 стакан кипятка, держать 15 мин на водяной бане, остудить, процедить, пить по 1 / 3 стакана 2-3 раза в сутки в течение 1-2 недель (через 2 недели курс можно повторить).

Здоровья Вам и бодрости!

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