В санэпидслужбе Украины произойдут серьезные кадровые ротации

В санитарно-эпидемиологической службе Украины произойдут серьезные кадровые ротации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Геннадий РОЖКОВ.

«Сегодня проводится реорганизация службы в целом. Мы полностью пересматриваем кадровую политику. Я не исключаю возможности серьезных кадровых ротаций в СЭС. Сейчас мы пересматриваем квалификационные требования, чтобы построить надежную вертикаль власти, которая отвечает за самое дорогое – за безопасность здоровья и жизни людей», - сказал Г.РОЖКОВ.