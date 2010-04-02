В санэпидслужбе Украины произойдут серьезные кадровые ротации
07:11, 02 апреля 2010Страна
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Главный санитарный врач Г.Рожков: "Сейчас мы пересматриваем квалификационные требования, чтобы построить надежную вертикаль власти, которая отвечает за безопасность здоровья и жизни людей..."
В санитарно-эпидемиологической службе Украины произойдут серьезные кадровые ротации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Геннадий РОЖКОВ.
«Сегодня проводится реорганизация службы в целом. Мы полностью пересматриваем кадровую политику. Я не исключаю возможности серьезных кадровых ротаций в СЭС. Сейчас мы пересматриваем квалификационные требования, чтобы построить надежную вертикаль власти, которая отвечает за самое дорогое – за безопасность здоровья и жизни людей», - сказал Г.РОЖКОВ.
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