Пенсионер близ своего дома обнаружил тело младенца
07:01, 02 апреля 2010Страна
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Причины смерти устанавливают
В Полтавской области пенсионер вблизи своего частного дома обнаружил тело младенца.
Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Полтавской области, неживого младенца мужского пола в плаценте без телесных повреждений 61-летний житель села Тривайлы нашел вчера вечером.
Милиционеры направили тело младенца в морг города Полтавы для установления причин смерти.
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