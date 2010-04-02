Пенсионер близ своего дома обнаружил тело младенца

07:01, 02 апреля 2010
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Причины смерти устанавливают

В Полтавской области пенсионер вблизи своего частного дома обнаружил тело младенца.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Полтавской области, неживого младенца мужского пола в плаценте без телесных повреждений 61-летний житель села Тривайлы нашел вчера вечером.

Милиционеры направили тело младенца в морг города Полтавы для установления причин смерти.

 

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