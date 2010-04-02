В Симферополе произошел взрыв в жилом дома
06:15, 02 апреля 2010Страна
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Травмирована женщина
В Симферополе в результате взрыва в многоквартирном доме пожилая женщина получила ожоги рук и доставлена в больницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел сегодня днем.
По предварительной версии, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.
На место происшествия выезжали два пожарных подразделения, сотрудники милиции, горгаза и медики.
Причину взрыва устанавливает следствие.
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