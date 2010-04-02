В Симферополе произошел взрыв в жилом дома

06:15, 02 апреля 2010
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Травмирована женщина

В Симферополе в результате взрыва в многоквартирном доме пожилая женщина получила ожоги рук и доставлена в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел сегодня днем.

По предварительной версии, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.

На место происшествия выезжали два пожарных подразделения, сотрудники милиции, горгаза и медики.

Причину взрыва устанавливает следствие.

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