В Симферополе произошел взрыв в жилом дома

В Симферополе в результате взрыва в многоквартирном доме пожилая женщина получила ожоги рук и доставлена в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел сегодня днем.

По предварительной версии, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.

На место происшествия выезжали два пожарных подразделения, сотрудники милиции, горгаза и медики.

Причину взрыва устанавливает следствие.