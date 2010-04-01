Крымское озеро Донузлав загрязняют нефтепродукты

Озеро Донузлав на западе Крыма уже четвертый день загрязняется нефтепродуктами, поступающими из затонувшего во время разбора на металлолом судна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора по научной работе Института биологии южных морей национальной Академии наук Украины Александр БОЛТАЧЕВ.

По его словам, «судно «Измаил» списано и продано как металлолом частной фирме. В ходе "разделочных" работ около причала судно получило повреждение корпуса и в воскресенье затонуло. Льяльные воды (воды с нефтепродуктами) откачены не были».

«В районе причалов обстановка сложная. То, что сейчас происходит, серьезно может осложнить экологическую ситуацию Донузлава», - сказал кандидат биологических наук.

Сотрудники Института биологии не выезжали на место происшествия, поскольку организация не может себе этого позволить из-за сложной бюджетной ситуации в стране, однако сообщили о происшествии коллегам. «Я связывался с органами рыбоохраны, экологии», - сказал А.БОЛТАЧЕВ.

Вместе с тем, в пресс-службе крымского управления МЧС заявили УНИАН, что информация об инциденте к спасателям не поступала.

Донузлав является самым глубоким озером в Крыму. Площадь Донузлава - 48 квадратных километров.