Как предупредить инфекционные болезни во время наводнения

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для населения относительно профилактики инфекционных болезней во время наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Геннадий РОЖКОВ.

Так, в презентованной памятке граждан призывают соблюдать простые правила гигиены, в частности, обращаться в органы местной власти с требованием обеспечить питьевой водой и продуктами питания гарантированного качества.

Как отмечается в рекомендациях, озвученных Г.РОЖКОВЫМ, при отсутствии привозной питьевой воды ни в коем случае не следует использовать воду для питья из открытых водоемов и колодцев, потому что в результате наводнения в эти источники воды могли попасть с кладбищ, уборных, хлевов, полей, мусорных свалок возбудители туберкулеза, лептоспироза, брюшного тифа, вирусных гепатитов и тому подобное.

Если поставки качественной питьевой воды невозможны, врачи СЭС советуют гражданам использовать только хорошо прокипяченную воду как для употребления, так и для хозяйственных целей.

При приготовлении пищи следует обязательно применять термообработку продуктов, а овощи и фрукты тщательным образом мыть кипяченой водой и обдавать кипятком.

Кроме того, поскольку в теплый период года увеличивается риск быстрой порчи продуктов, врачи призывают употреблять лишь свежеприготовленную пищу, а перед этим обязательно мыть руки с мылом и протирать влажными салфетками-дезинфикантами и тому подобное.