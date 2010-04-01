Как предупредить инфекционные болезни во время наводнения
Минздрав разработал рекомендации
Министерство здравоохранения разработало рекомендации для населения относительно профилактики инфекционных болезней во время наводнения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Геннадий РОЖКОВ.
Так, в презентованной памятке граждан призывают соблюдать простые правила гигиены, в частности, обращаться в органы местной власти с требованием обеспечить питьевой водой и продуктами питания гарантированного качества.
Как отмечается в рекомендациях, озвученных Г.РОЖКОВЫМ, при отсутствии привозной питьевой воды ни в коем случае не следует использовать воду для питья из открытых водоемов и колодцев, потому что в результате наводнения в эти источники воды могли попасть с кладбищ, уборных, хлевов, полей, мусорных свалок возбудители туберкулеза, лептоспироза, брюшного тифа, вирусных гепатитов и тому подобное.
Если поставки качественной питьевой воды невозможны, врачи СЭС советуют гражданам использовать только хорошо прокипяченную воду как для употребления, так и для хозяйственных целей.
При приготовлении пищи следует обязательно применять термообработку продуктов, а овощи и фрукты тщательным образом мыть кипяченой водой и обдавать кипятком.
Кроме того, поскольку в теплый период года увеличивается риск быстрой порчи продуктов, врачи призывают употреблять лишь свежеприготовленную пищу, а перед этим обязательно мыть руки с мылом и протирать влажными салфетками-дезинфикантами и тому подобное.