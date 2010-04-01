В Донецкой области выпускали кондитерские изделия с ГМО

В Донецкой области налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству кондитерских изделий, которые изготовлялись с ГМО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, местный предприниматель организовал подпольное производство кондитерских изделий под видом известных украинских торговых марок, которые в дальнейшем реализовывал в торговых сетях на территории Донецкой и Луганской областей.

Продукты питания изготовлялись исключительно из заменителей и генно-модифицированных материалов и не отвечали маркировке.

В ходе обыска, проведенного в рамках возбужденного уголовного дела, было изъято оборудование и продукты питания стоимостью свыше 2 млн. грн.