В Донецкой области выпускали кондитерские изделия с ГМО
13:58, 01 апреля 2010Страна
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Ликвидирован подпольный цех
В Донецкой области налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству кондитерских изделий, которые изготовлялись с ГМО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, местный предприниматель организовал подпольное производство кондитерских изделий под видом известных украинских торговых марок, которые в дальнейшем реализовывал в торговых сетях на территории Донецкой и Луганской областей.
Продукты питания изготовлялись исключительно из заменителей и генно-модифицированных материалов и не отвечали маркировке.
В ходе обыска, проведенного в рамках возбужденного уголовного дела, было изъято оборудование и продукты питания стоимостью свыше 2 млн. грн.
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