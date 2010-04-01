Британским фармкомпаниям выгодна реформа здравоохранения в США

Двум британским фармацевтическим компаниям – GlaxoSmithKline и AstraZeneca, как и другим участникам фармрынка принятие закона о реформе здравоохранения в США выгодно, т.к. медицинскую страховку дополнительно получат 32 млн американцев, которые раньше не могли позволить себе даже первичную медицинскую помощь.

Этот сложный и противоречивый закон является наиболее значительным событием в американской системе здравоохранения за последние десятилетия.

Хотя фармотрасль и понесет значительные расходы в ближайшей перспективе, ей удалось пролоббировать против включения в закон ряд положений, которые в потенциале могли бы принести несравнимо большие убытки. В частности, это положения об импорте рецептурных лекарственных средств и участии государства в переговорах по ценам на лекарства, распространяемые по программе Medicare.

Кроме того, немаловажная победа фармпромышленности в том, что в новом законе предусмотрено предоставление патентной защиты лекарственным средствам биологического происхождения сроком на 12 лет.

Ассоциация фармацевтических исследователей и производителей США (PhRMA), затратившая в 2009 г. на лоббирование интересов входящих в нее фармкомпаний 26,2 млн долл. США, в целом приветствовала новый закон о реформе здравоохранения.

По мнению экспертов рейтингового агентства Standard&Poor`s, закон окажет сравнительно нейтральное влияние на крупные фармкомпании, т.к. расширение рынка в целом позволит возместить повышение затрат.

Как полагает аналитик банка Citigoup Чарльз Бурейди, в результате реформы к 2019 г. объем продаж лекарств в США увеличится на 4–6%.

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