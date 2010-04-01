Прием витаминов провоцирует рак и инфаркты

Поливитаминные комплексы, которые врачи рекомендуют принимать для хорошего самочувствия, могут оказаться совсем не безобидными. Шведские ученые заявляют, что обнаружили связь между приемом этих препаратов и риском развития онкологических заболеваний.

Вероятность заболевания раком молочной железы на 19-20% выше у женщин, которые регулярно принимают поливитаминные комплексы. К такому неожиданному выводу пришли ученые, обследовав 35 329 женщин в возрасте от 49 до 83 лет. При этом были учтены другие факторы, которые приводят к раковым заболеваниям: образ жизни, лишний вес, курение и наследственность.

Исследование, проведенное на базе Каролинского института в Стокгольме, проводилось в два этапа с интервалом в 10 лет. В 1997 году группа испытуемых прошла маммографическое обследование, из них к 2007 году раком молочной железы заболели 974 женщины. Сопоставив данные из опросных листов, которые заполняли участницы эксперимента, ученые с удивлением обнаружили, что около трети всех заболевших раком молочной железы регулярно принимали мультивитамины в надежде защитить свой организм от преждевременного старения и болезней. Всего же витаминными комплексами дополняли свой рацион 9 тысяч участниц эксперимента. Статья с описанием исследования была опубликована в одном из последних номеров специализированного издания American Journal of Clinical Nutrition.

Врачи признают, что пока не знают, как конкретно витамины обуславливают риск онкологической патологии. "Мы увидели явную связь между приемом мультивитаминов и риском развития рака. Однако механизмы этой связи совершенно не изучены, и мы не готовы говорить, как именно такие препараты могут ухудшать здоровье женщин", - сказала одна из авторов исследования, специалист Отдела по вопросам питания и эпидемиологии Каролинского института, доктор Сюзанна Ларссон.

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