Как теперь не бояться ездить в метро. Советы психиатра

Утренние взрывы в Москве на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры" шокировали москвичей и гостей мегаполиса. Нам еще раз напомнили, что метро – зона повышенного риска… Но куда деваться: многим сегодня опять придется спуститься под землю. Просто альтернативы нет.

Как объяснил известный психиатр Михаил Виноградов, если один раз позволить страху завладеть тобой, то отделаться от фобий потом будет очень сложно. Поэтому очень важно подавить страх сразу.

Как же справиться с эмоциями?

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: "В метро читайте мантру или молитву"

Автор "ночного", "дневного" и прочих дозоров - бывший практикующий врач-психиатр. С фобиями, в том числе больших городов, знаком не понаслышке.

- Каждый человек сам выбирает то, что его может успокоить, защитить, - говорит Сергей. - Я, например, человек верующий и не стыжусь в минуту страха произвести вслух или про себя молитву. Это не только обращение к Богу, но и способ сосредоточиться.

Волна страха в метро - как раз подходящий для молитвы случай. Если же вы человек неверующий, молитву можно и мантрой заменить. Например, в одном из величайших фантастических романов "Дюна" упоминается специальная психологическая формула, помогающая избавиться от страха. Звучит она примерно так: "Я пропущу свой страх через себя. Я позволю страху заполнить себя целиком. Потом я сделаю шаг в сторону, уйду и страх останется там, где был раньше".

Такие психологические формулы очень хорошо действуют. Помогают сосредоточиться и прочистить сознание.

Как справляться со страхом разным типам людей

Можно дать несколько установок, подходящих всем, но конкретные шаги зависят от типа личности человека, его природной реакции на стресс.

Всего, как известно, существует 4 психотипа. Проверьте себя и выберите советы, которые помогут одолеть стресс именно вам:

Меланхолики. Переживают тяжелый стресс трагически, переносят все переживания на себя, чувствуют себя маленькими, несчастными и незащищенными. Меланхолики - первейшие кандидаты на то, что естественный страх может перерасти в фобию.

Что делать? Вам нельзя оставаться один на один со своим страхом - иначе он сожрет вас. Нужно всегда быть среди людей, рассказывать о своих тревогах друзьям, не боясь показаться навязчивым. Не стесняйтесь искать поддержки у тех, кто сильнее вас.

Холерики. Первая реакция на стресс - гнев, агрессия. Эти темпераментные люди склонны к бурным проявлениям чувств - возможны паника, истерика. Холерики - сильные личности, но чтобы привести в порядок чувства и мысли, им нужно время. Эмоциональные, легковозбудимые холерики также склонны к тому, что страх переродится в фобию.

Что делать? У вас внутри все кипит и горит. Нужно "пережечь" в себе страх. Поможет любая активная деятельность, но без нагрузок в эмоциональном плане. Помогайте тем, кто слабее вас. Призовите на помощь силу воли - она у вас есть. Ваша задача - справиться с волной бурных эмоций. А когда вернется способность мыслить логически, страх уйдет.

Флегматики. Нельзя сказать, что флегматичные люди толстокожие и эмоционально глухие. Нет, происходящее вокруг трогает их до глубины души, но острой эмоциональной реакции не вызывает.

Что делать? Безусловно, у флегматиков тоже бывают проблемы с психикой, но развиваются они по иным механизмам, чем у меланхоликов или холериков. К страхам и фобиям, вызванным внешними причинами, флегматики очень устойчивы.

Сангвиники. Открытые, жизнерадостные и сильные личности. Пожалуй, они единственные из всех типов могут с самого начала контролировать эмоции, не растеряться с стрессовой ситуации и сохранить способность к логическому мышлению.

Что делать? Если холерикам нужно "пережечь" в себе страх, то сангвиникам нужно его "передумать". Среди сангвиников больше всего людей - спасателей по жизни. Единственный совет: не поддаваться эмоциям, а искать логическое осмысление стрессовой ситуации.

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