Гонорея уже не поддается лечению

Число инфекций, не поддающихся лечению антибиотиками, наряду с разновидностями туберкулеза, золотистым стафилококком и пневмококком, в ближайшее время войдет венерическое заболевание гонорея. В последнее время в Азии участились случаи, когда возбудитель инфекции не поддается лечению традиционно применяемыми для этого антибиотиками. С таким предупреждением выступила Кэтрин Айсон из британского государственного агентства по охране здоровья.

"Это очень "умная" бактерия, - сказала медик, выступившая во вторник в Эдинбурге на заседании Общества общей микробиологии. - Если этой проблемой не заниматься, существует реальная вероятность того, что гонорея превратится в заболевание, трудно поддающееся лечению".

По словам Айсон, случаи сопротивления возбудителя болезни антибиотикам отмечены в Азии, прежде всего в Японии, Китае, в том числе Гонконге, а также Австралии.

Сейчас гонорею лечат антибиотиками цефиксимом или цефтриаксоном. После того, как инфекция стала сопротивляться лечению, врачи просто стали увеличивать дозу препарата. По мнению Кэтрин Айсон, такой подход может способствовать "привыкание" бактерии к антибиотику. По ее словам, чтобы предотвратить развитие сопротивляемости микроба к лекарству, нужно одновременно прописывать пациентам оба антибиотика.

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что проблему не поддающейся лечению гонореи сотрудники этой организации обсудят на будущей неделе на совещании в Маниле.

ami-tass.ru