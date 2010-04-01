В России введено регулирование цен на жизненно важные лекарства

Государственное регулирование цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств /ЖНВЛС/ введено на территории РФ с сегодняшнего дня.

"По состоянию на 31 марта производителями для регистрации отпускных цен было заявлено 6 тыс. 18 цен на лекарства, из них зарегистрировано 5 тыс. 769, - сообщила ранее глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. - Отказано в регистрации по 638 ценам, из них по 558 поданы повторные заявления". Она пояснила, что в перечень ЖНВЛС входят 500 международных непатентованных названий /МНН/, что составляет две тысячи торговых наименований, или более 5,5 тыс лекарственных форм /таблетки, мази, инъекции и т.д./. "По МНН у нас зарегистрированы цены на 98 проц, - проинформировала министр. - Это означает, что после 1 апреля, когда по законодательству будут запрещены к обороту жизненно важные препараты, цена по которым не зарегистрирована, никакого дефицита с препаратами этого перечня быть не должно".

Голикова подчеркнула, что министерство будет контролировать цены на лекарства, которые не вошли в перечень ЖНВЛС, чтобы не допустить резкого скачка цен и снижения их доступности для покупателей. "К сожалению, отдельные эксперты рынка предрекают повышение цен и очень подогревают ситуацию во втором сегменте лекарственного рынка - в отношении препаратов, которые не входят в перечень жизненно важных", - констатировала Татьяна Голикова. "Я обращаюсь ко всем участникам рынка, чтобы такие экспертные оценки так и остались оценками и не более того", - сказала она.

Голикова напомнила, что "к сожалению, у нас нет федеральных органов, наделенных полномочиями по контролю за ценами и торговыми надбавками, сегодня за нами есть только функция мониторинга". Глава ведомства предположила, что такие полномочия могли бы быть закреплены за Росздравнадзором /контроль за ценами/ и Федеральной службой по тарифам /контроль за надбавками/.

"Регионы к 10 апреля должны представить отчет о том, как они разместили в Интернете и в аптечных учреждениях правила формирования цены и непосредственно сами цены на препараты, входящие в перечень ЖНВЛС", - предупредила министр. "Мониторинг региональных оптовых и розничных надбавок, проведенный Федеральной службой по тарифам, показал, что у нас остался один регион - Ингушетия, который нормативного решения об установлении торговых надбавок не принял".

Регистрация цен продолжится и после 1 апреля. "Мы будем эту работу продолжать при последующих обращениях производителей", - констатировала она.

ami-tass.ru