Власти Крыма обещают очистить пляжи от мусора и самостроев

Очистить пляжи Крыма от мусора и незаконных строений собираются перед началом курортного сезона власти региона, заявил премьер автономии Василий ДЖАРТЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ДЖАРТЫ, таким образом правительство автономии выполнит поручение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по очистке прибрежной зоны, пляжей и свободного доступа к ним.

Вопросом будет заниматься рабочая группа под руководством крымского вице-премьера Георгия ПСАРЕВА.

«Я думаю, мы наведем порядок по тем местам, в рамках закона отведенных для отдыхающих - приезжих и местных жителей», - сказал В.ДЖАРТЫ журналистам после заседания Совмина.

«Свободный доступ людей (на пляжи) - это первично», - ответил премьер на вопрос, будут ли сноситься заборы, препятствующие туристам и жителям полуострова.