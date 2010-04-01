Италию беспокоят проблемы социального сиротства украинских детей
В Риме состоялся семинар по проблемам украинских „социальных сирот”, чьи родители работают за рубежом... Проблема долго замалчивалась... Детей трудно установить, ведь родители, которые часто едут за границу нелегально, не хотят афишировать свой отъезд...
В Риме состоялся двухдневный семинар по проблемам украинских „социальных сирот”, то есть детей, чьи родители работают за рубежом, в частности в Италии. Участники семинара, организованного Международной организацией по миграции при поддержке городской власти Рима, обсудили феномен социального сиротства во всей полноте: от психологических трудностей матерей и детей до подготовки социальных психологов и созданию самозанятости в Украине путем предоставления микрокредитов.
Все эти аспекты включает у себя проект, который реализуется совместно Италией и Украиной в Черновицкой, Житомирской и Тернопольской областях. Нелегок в этом деле уже первый этап, отметила в интервью „Немецкой волне” Юлия Якивчек из Черновицкой региональной службы помощи детям: „. Но благодаря этому проекту, в частности, участию итальянской стороны, есть сдвиг”.
Так, почти закончено создание базы данных детей в семьях с проблемами. К сожалению, добавляет Юлия Якивчек, в ней есть отдельная колонка со статистикой несчастных случаев и самоубийств, которые среди оставленных детей более часты по сравнению с ровесниками.
„Да, нас очень тревожит проблема социального сиротства в Украине, - сказал Джан Луиджи Лио, член организации по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи. - В Италии, к сожалению, есть нехватка определенного сектора социальных услуг, в частности, в сфере ухода за престарелыми и больными. Сиделки, в частности, из Украины, практически закрыли собой эту нишу. И я думаю, что наша обязанность – заботиться обо всех последствиях этого явления”. А результат, которого хотелось бы достичь, в том, чтобы никто не был вынужден эмигрировать из-за проблем с работой, особенно, оставляя детей, отметил Джан Луиджи Лио.