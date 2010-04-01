Италию беспокоят дети украинских сиделок

В Риме состоялся двухдневный семинар по проблемам украинских „социальных сирот”, то есть детей, чьи родители работают за рубежом, в частности в Италии. Участники семинара, организованного Международной организацией по миграции при поддержке городской власти Рима, обсудили феномен социального сиротства во всей полноте: от психологических трудностей матерей и детей до подготовки социальных психологов и созданию самозанятости в Украине путем предоставления микрокредитов.

Все эти аспекты включает у себя проект, который реализуется совместно Италией и Украиной в Черновицкой, Житомирской и Тернопольской областях. Нелегок в этом деле уже первый этап, отметила в интервью „Немецкой волне” Юлия Якивчек из Черновицкой региональной службы помощи детям: „Проблема „социального сиротства” долго замалчивалась. Детей трудно установить, ведь родители, которые часто едут за границу нелегально, не хотят афишировать свой отъезд. Но благодаря этому проекту, в частности, участию итальянской стороны, есть сдвиг”.

Так, почти закончено создание базы данных детей в семьях с проблемами. К сожалению, добавляет Юлия Якивчек, в ней есть отдельная колонка со статистикой несчастных случаев и самоубийств, которые среди оставленных детей более часты по сравнению с ровесниками.

„Да, нас очень тревожит проблема социального сиротства в Украине, - сказал Джан Луиджи Лио, член организации по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи. - В Италии, к сожалению, есть нехватка определенного сектора социальных услуг, в частности, в сфере ухода за престарелыми и больными. Сиделки, в частности, из Украины, практически закрыли собой эту нишу. И я думаю, что наша обязанность – заботиться обо всех последствиях этого явления”. А результат, которого хотелось бы достичь, в том, чтобы никто не был вынужден эмигрировать из-за проблем с работой, особенно, оставляя детей, отметил Джан Луиджи Лио.