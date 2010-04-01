В Полтаве задержан злоумышленник, «заминировавший» больницу

Сотрудники СБУ задержали в Полтаве злоумышленника, который 30 марта около 23.00 позвонил на пост охраны Полтавской стоматологической академии и сообщил о заминировании областной клинической больницы им. Склифосовского.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Полтавской области, 31 марта сотрудники СБУ установили личность звонившего – им оказался житель Полтавы, бывший сотрудник одной из охранных структур.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 30 марта специалисты обследовали помещение больницы и прилегающую территорию. Взрывное устройство не обнаружено.