Цена жизни - 40 000 гривен!

Маленькой Виктории Михайлюк из Коломыи срочно нужны 40 000 гривен! Виктории Михайлюк - два с половиной года. У девочки - раковая опухоль. Врачи говорили, что жить ей осталось две недели. С тех пор прошло 9 месяцев. Вика живет и изо всех сил борется со страшной болезнью. Сейчас она лечится в Киеве и ей необходима операция и пересадка костного мозга. Стоимость этого лечения - 40 000 гривен! Мама Виктории - в декрете, папа - безработный. Для этой семьи 40 000 гривен - деньги почти фантастические! И чтобы собрать их есть всего неделя! Помогите маленькой Виктории победить болезнь!

Телефон мамы, Марты (097) 626 95 57

Реквизиты для оказания помощи

Для перечисления через ПриватБанк

карточка № 4627085824080648