Молоко – напиток долгожителей

Ученые разыскали людей, которые в 1930-х годах участвовали в научном исследовании по изучению воздействия молочных продуктов на организм. Тогда, 65 лет назад, в этом проекте участвовали около 4400 детей.

Ученые обнаружили, что люди, которые в детстве получали много молочных продуктов и кальция, были защищены от инсульта и других главных причин смертности.

Ученые изучили привычки питания в разных семьях и обнаружили, что богатая кальцием диета и высокое потребление молочных продуктов, в частности - молока, снижает риск смерти на 25%.

Получение повышенной дневной дозы кальция - по меньшей мере 400 мг, которые присутствуют в стакане молока, снижает риск смерти от инсульта на 60%.

В настоящее время эксперты рекомендуют ежедневно употреблять именно такое количество кальция.

Для этого большинству людей нужно каждый день три раза есть молочные продукты, например, 200г молока, баночку йогурта и кусочек сыра.

Нельзя исключить и воздействия других факторов, хотя, как указывают исследователи, они приняли во внимание тот факт, что дети из более зажиточных семей употребляют больше молочных продуктов и вообще лучше питаются. Однако есть свидетельства того, что высокое потребление кальция нормализует давление.

При повышенном кровяном давлении увеличивается риск инсульта.

Потребление молочных продуктов улучшает состояние сердечно-сосудистой системы при помощи гормона - так называемого инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), указывают ученые из Бристольского университета в Англии и Института медицинских исследований в австралийском штате Квинсленд.

У взрослых высокий уровень гормона (IGF-1) снижает риск возникновения сердечной недостаточности и смерти от сердечных болезней.

Как отмечает сотрудница британской Ассоциации по борьбе с инсультом Джоанн Мерфи, “это интересное исследование”, но, по ее мнению, нужно его продолжать, чтобы точнее оценить пользу молока в снижении риска инсульта.

“А пока наша рекомендация родителям состоит в том, что дети должны получать питание, богатое овощами и фруктами, и как можно меньше насыщенных жиров и соли”, - указала она.

Джун Давидсон из Британского института сердечных заболеваний отмечает важность получения с детства сбалансированного питания и включения в рацион молочных продуктов.

“Но подростки и взрослые должны потреблять молочные продукты с низким содержанием жиров, в частности, обезжиренное молоко, что снизит потребление насыщенных жиров и поможет сохранить сердце здоровым”, - сказала она.

Но связь между молочными продуктами и заболеванием раком ученые так и не выяснили. В некоторых исследованиях прослеживалось увеличение риска возникновения рака, а в других - снижение.

gigamir.net