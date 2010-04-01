Словом можно убить...

Нейробиологи из Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) показали, что слова, однозначно ассоциируемые с болью, способны повышать активность некоторых областей мозга услышавшего или увидевшего их человека.

В проведенных ранее исследованиях была показана зависимость между активностью мозга и предъявлением определенных внешних стимулов, связанных с болью, но результаты этих работ не позволяли сделать однозначный вывод о том, что испытуемые реагировали именно на содержание демонстрируемых рисунков или смысл слов. Вполне возможно, иллюстрации или понятия просто вызывали у людей негативные эмоции, не относящиеся к чувству боли как таковому.

Авторы постарались устранить неясность, отобрав для эксперимента 40 прилагательных и разделив их на четыре равные группы: "позитивные", "нейтральные", "негативные" и "связанные с болью". В последнюю вошли только те слова, которые прямо указывают на болевые ощущения (к примеру, "ноющая", "острая" и "пронизывающая"), причем эта группа по своему эмоциональному воздействию четко соответствовала "негативным" ("отвратительный", "гнусный", "грязный" и так далее) прилагательным.

Эксперименты, в которых приняли участие 8 мужчин и 8 женщин, были разбиты на две части. В первой испытуемым демонстрировали 16 последовательностей из пяти прилагательных, относящихся к какой-то одной группе. Людей просили представлять себе ситуации или ощущения, ассоциирующиеся с каждым словом, после чего им предлагалось указать, к какой группе принадлежат просмотренные пять слов. Во второй части опытов добровольцы видели перед собой те же 16 последовательностей, но на этот раз их внимание отвлекало несложное задание: им необходимо было подсчитать общее число гласных в блоке из пяти слов. Активность мозга испытуемых ученые контролировали по методике функциональной магнитно-резонансной томографии.

Как выяснилось, в первом эксперименте прилагательные, ассоциирующиеся с болью, вызывали повышение активности дорсолатеральной префронтальной области коры, нижней части постцентральной извилины и предклинья (участка медиальной поверхности полушария большого мозга). На слова из других групп эти области мозга, включенные в систему обработки болевых сигналов, реагировали не столь сильно.

Во втором эксперименте характерные изменения активности, позволяющие отличить связанные со словом "боль" прилагательные, были зарегистрированы в других участках мозга. "Полученные данные показывают, что слов вполне достаточно для возбуждения структур головного мозга, занятых обработкой болевых сигналов, - подводит итог участник исследования Томас Вайсс (Thomas Weiss). - Вероятно, мы недооценивали влияние словесных раздражителей".

podrobnosti.ua