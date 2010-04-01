Трудоголизм - это психическая зависимость

Трудоголизм может быть полезен для экономики страны, но вреден для здоровья её жителей - специалисты Jaume I University /Испания/ называют это состояние психологической проблемой, которая характеризуется двумя основными особенностями: переработкой и навязчивыми мыслями о работе. Маниакальная страсть к работе затрагивает приблизительно 12% испанцев, а 8% трудоспособного населения Испании работают более 12 часов в день. Трудоголизм, по словам психологов, - это своего рода психическая зависимость, напрямую затрагивающая психо-социальное благополучие человека. Эксперты считают, что трудоголиками можно назвать тех, кто любит работать сверхурочно и чрезмерно, чтобы избавиться от тревоги и чувства вины, которые посещают человека при отсутствии работы. Исследователи предлагают рассматривать трудоголизм наряду с другими поведенческими факторами, влияющими на психическое и физическое самочувствие работников.

По мнению специалистов Международной организации труда, 8% сотрудников выделяют более 12 часов в сутки на выполнение профессиональных обязанностей только затем, чтобы, погрузившись в рабочие дела, уйти от личных проблем. Отправная точка трудоголизма - работа свыше 50 часов в неделю. Маниакальная страсть к работе характеризуется крайней рабочей активностью и преданностью своему делу даже в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, несоразмерное участие в работе и сосредоточенность на рабочих делах в ущерб своей повседневной жизни, объясняют психологи. Некоторые факторы риска развития ненормального трудоголизма включают финансовые, семейные и социальные проблемы, навязчивую боязнь потерять работу, высокую конкуренцию на рынке труда, необходимость достижения желаемого уровня успеха, боязнь требований или угроз босса, высокие уровни персональной рабочей эффективности, а также отсутствие личной привязанности с близким человеком. Страстное увлечение работой может быстро и незаметно перерасти в трудоголизм, который в свою очередь приводит к чрезмерной усталости и переутомлению, нарушенному режиму сна и повышает риск употребления опасных для здоровья психотропных веществ, повышающих энергию и умственную работу, предупреждают врачи.

ami-tass.ru