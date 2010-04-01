В Симферополе введен комендантский час для детей

Комендантский час для несовершеннолетних вводится в Симферополе с 22.00 вечера до 6.00 утра.

Как передает корреспондент УНИАН, решение ограничить пребывание детей на улицах в ночное время было принято вчера на сессии Симферопольского городского совета.

Как говорится в документе горсовета, текстом которого располагает УНИАН, ночью детям запрещено находиться без сопровождения родителей или заменяющих их лиц в общественных местах, ресторанах, объектах торговли, развлечений, во дворах и подъездах жилых домов, общественном транспорте и т.п.

Контролировать выполнение решения горсовета будут правоохранительные органы.