"Институт стволовых клеток человека" в 2009 втрое увеличил прибыль

Лидер сектора клеточных технологий в России объявил о своих финансовых результатах за 2009 г. По сообщению пресс-службы компании, прибыль «ИСКЧ» до налогообложения выросла в 2009 г. в 3,4 раза до 29,1 млн руб. Выручка по оказанию услуги сбора и хранения стволовых клеток пуповинной крови за 2009 г. составила 145,5 млн руб.:в первом полугодии - 53,5 млн руб., в третьем квартале – 37,4 млн руб., в четвертом квартале – 54,6 млн руб. При этом, выручка «ИСКЧ» за весь 2008 г. равнялась 95,8 млн руб.

Как отметил генеральный директор Института Артур Исаев, «Компания в период кризиса не только увеличила показатели прибыли и выручки, но и стала более эффективной. Показатели рентабельности выросли до 32,34%. Это стало возможным благодаря росту спроса на новый вид услуги, профессионализму менеджмента и правильной стратегии развития. После успешного выхода на IPO в 2009 г. компания поставила перед собой еще более амбициозные цели, которые планирует реализовывать в 2010 и 2011 гг.»

В 2009 г. ИСКЧ заключил договоры и принял на хранение 3015 образцов пуповинной крови, содержащей стволовые клетки человека, в то время как годом ранее этот показатель составил 2332 образца. Всего по состоянию на начало текущего года на хранении в ИСКЧ находилось 8197 образцов пуповинной крови человека.

В прошлом году значительно расширилась региональная сеть компании. На конец 2009 г. услуги Института были доступны жителям 102 городов России.

Кроме того, по информации пресс-службы компании, ОАО «ИСКЧ» предполагает направить около $1,6 млн на экспансию в новые регионы. $1,4 млн. будет вложено в научные исследования и производство опытных и мелкосерийных образцов инновационных продуктов с целью доведения их до стадии коммерциализации. На 2011-12 г.г. запланировано строительство лаборатории стоимостью $4,5 млн для производства инновационных препаратов.

pharmvestnik.ru