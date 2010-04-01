В Кировограде собрали средства для детской больницы

В Кировограде состоялся второй благотворительный аукцион картин, организаторы которого собрали 21,4 тыс. грн. на приобретение комплекта хирургических инструментов для детской областной больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, всего для продажи был представлен 21 лот - картины профессионалов и начинающих, которые безвозмездно передали свои произведения для участия в благотворительной акции.

По словам ведущей аукциона Виктории ТАЛАШКЕВИЧ, собранная сегодня сумма средств меньше, чем прошлогодняя. Первый Пасхальный аукцион собрал 27,7 тыс. грн. на помощь детскому дому «Наш дом». Однако организаторы планируют сделать акцию традиционной и всеукраинской, привлекать к ее проведению художников из других областей.

Аукцион проходил в закрытом режиме в Кировоградском областном художественном музее. Были приглашены около полусотни представителей среднего и крупного бизнеса, а также меценаты. На мероприятии был замечен городской председатель Кировограда Владимир ПУЗАКОВ. Посмотрев на картины, мэр ушел еще до начала аукциона.