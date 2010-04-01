Щелочные батарейки опасны для детей

Щелочные батарейки все чаще становятся причиной госпитализации малышей в столичный Детский хирургический центр.

"Каждую неделю к нам поступает один-два пациента, проглотившие батарейки от телевизионного пульта или электронных игрушек", – рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Детского хирургического центра 1-й городской клинической больницы Минска Владимир Волков.

В настоящее время в реанимационном отделении центра находится на лечении малыш с ожогом пищевода, которому два года исполнится только в середине августа. В его организме щелочная батарейка пробыла шесть часов. Ребенка сначала лечили в больнице Столина, потом перевели в брестскую клинику, затем привезли в Минск.

Потеряно драгоценное время, тем не менее, прогнозы врачей оптимистичны. Однако, говорит Владимир Волков, из-за обширного поражения пищевода, который фактически сгорел, со временем малышу нужно будет делать пластическую операцию по восстановлению этого органа.

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