Pfizer вновь судится по поводу Viagra
17:42, 31 марта 2010Страна
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Против израильской компании
Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. направила иск в окружной суд Норфолка (штат Вирджиния) против израильской Teva, планирующей вывести на рынок дженериковый аналог препарата для лечения эректильной дисфункции Viagra (sildenafil citrate) в 2012 г. В Pfizer считают, что действия израильской компании нарушат один из патентов на препарат.
Pfizer просит суд заблокировать выпуск дженерика до 2019 г.
Представители компаний от комментариев отказались.
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