Pfizer вновь судится по поводу Viagra

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. направила иск в окружной суд Норфолка (штат Вирджиния) против израильской Teva, планирующей вывести на рынок дженериковый аналог препарата для лечения эректильной дисфункции Viagra (sildenafil citrate) в 2012 г. В Pfizer считают, что действия израильской компании нарушат один из патентов на препарат.

Pfizer просит суд заблокировать выпуск дженерика до 2019 г.

Представители компаний от комментариев отказались.

pharmvestnik.ru