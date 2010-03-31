Львовщина: врача-нарколога подозревают в сбыте наркотиков

В Львовской области задержан врач-нарколог Стрыйской районной больницы, который на рабочем месте продавал наркологические сертификаты и лекарственные средства, содержащие психотропные наркотические вещества.

Об этом сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, сотрудники УБНОН ГУ МВД Украины в Львовской области установили, что врач, работая в поликлиническом отделении Стрыйской районной больницы, зарабатывал себе на жизнь незаконным сбытом наркотических лекарственных препаратов, к тому же работал «в паре» с женой, которая была его лаборантом и «кассиром» по продаже наркотических препаратов.

Как рассказал УНИАН начальник отдела УБНОН ГУ МВД Украины в Львовской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, за выдачу наркологических сертификатов врач брал от 20 до 400 гривень. Кроме этого, нарколог незаконно продавал наркотические лекарственные препараты, которые отпускаются по рецепту.

«Самое интересное то, что врач в поликлиническом отделении ставил наркозависимым системы для введения инфузионных растворов, в которых содержались наркотические и психотропные лекарственные препараты. За такие процедуры он брал от 300 до 1300 гривень», - отметил Д.РАЗУМОВСКИЙ.

Все факты вымогания, получения взяток, а также внутривенного капельного введения лекарств было зафиксировано на камеру видеонаблюдения, установленную в кабинете врача. Во время обыска оперативники также изъяли лекарственные средства, содержащие психотропные наркотические вещества - «Метадон», «Сибазон», «Морфин», «Трамадол», а также систему для введения инфузионных растворов с психотропным препаратом «Сибазон».

«Ни одно из этих лекарственных средств не было учтено ни в журналах заместительной терапии, ни в учетных журналах данного поликлинического отделения», - добавил Д.РАЗУМОВСКИЙ.

Против врача-нарколога возбудили уголовное дело.