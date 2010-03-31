Чёрная смородина облегчает симптомы астмы

Облегчить дыхание при некоторых видах астмы может экстракт из самой любимой дачниками ягоды - чёрной смородины. Биологи обнаружили в ней вещество, уменьшающее воспаление лёгких при аллергической астме. Лабораторные эксперименты показали, что выделенный из чёрной смородины эпигаллокатехин усиливает естественные защитные механизмы в лёгочной ткани, подавляя и сводя к минимуму воспалительные процессы. Эпигаллокатехин - это известный антиоксидант и один из основных компонентов проантоцианидинов, найденных в чёрной смородине.

Учёные Новозеландского института растений и пищевых исследований использовали клетки лёгочной ткани для проверки воздействия на иммунную систему экстракта из чёрной смородины. Когда лёгкие подвергаются воздействию аллергенов, естественной реакцией организма служит атака инородного тела. Ранее уже отмечалось, что выборочные соединения во фруктах и овощах формируют собственный защитный механизм, чтобы подавить долгосрочные последствия внутреннего воспаления в лёгких. Было доказано, что эпигаллокатехин из ягоды работает в сочетании с другими натуральными иммунными реакциями, которые происходят в одно и то же время для уменьшения воспаления. Кроме того, чёрная смородина ещё богата сильными антиоксидантными компонентами под названием антоцианы, которые защищают здоровье.

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