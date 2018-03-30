Близорукие боятся будущего, а дальнозоркие - настоящего

Кто бы мог подумать, что проблемы со зрением - эмоциональные.

- Если у кого-то страдает зрение, то обычно это означает: мы отказываемся что-либо видеть или в нас самих, или в своей жизни. Когда я встречаю маленьких детей в очках, я знаю: что-то не в порядке у них дома. Они в прямом смысле отказываются на что-то смотреть. Если дети не в силах изменить ситуацию в семье, то они буквально рассеивают свое зрение, с тем чтобы глаза потеряли способность видеть ясно.

Столь неожиданное высказывание принадлежит известной канадской исследовательнице и психологу Лиз Бурбо - основательнице одного из крупнейших центров личностного развития в Квебеке. Она автор книг, изданных миллионными тиражами на 9 языках в 22 странах мира, в том числе последнего бестселлера «Твое тело говорит: Люби себя! Самая полная книга по метафизике болезней и недугов».

Медики признают, что по меньшей мере 75 процентов всех болезней связано с эмоциональным состоянием человека. Почему бы не предположить, что и в основе глазных недугов лежит не только физика, но и психика. Неспроста ведь говорят, что глаза - это зеркало души.

О чем же, по мнению Бурбо и других специалистов, свидетельствуют различные проблемы со зрением?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Руководитель Института самовосстановления человека Мирзакарим НОРБЕКОВ:

- Зачастую люди не решаются как-то исправить ситуацию со зрением только потому, что они «так привыкли». Например, был такой случай: женщина отказывалась носить очки, чтобы не здороваться на улице со знакомыми. А порой мы прикипаем к очкам, потому что привыкли воспринимать мир сквозь призму очков - они служат для нас своего рода психологической защитой. Или вспомните, сколько раз вы, совершив какую-то ошибку, оправдывались тем, что плохо видите! Поэтому исправить дефект зрения можно, только изменив в корне свои жизненные установки, в каком-то смысле став другим человеком. Подумайте о том, что вам дороже - ваши проблемы или возможность видеть мир таким, какой он есть.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А если один глаз дальнозоркий, а другой близорукий, да еще и косят?

- Ничего сверхъестественного, - считает психолог Луиза ХЕЙ. - Это значит, что человека терзают сразу три сильные негативные эмоции: страх, гнев и печаль. Их обычно переживают острее всего и с трудом подавляют. Но в процесе подавления в первую очередь страдают глаза.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Заходит слепой мужик в супермаркет с собакой-поводырем. Выходит на середину, поднимает собаку за поводок и начинает ее над головой раскручивать. Охранник кричит:

- Мужик, ты что делаешь?!

- Осматриваюсь.

БЛИЗОРУКОСТЬ

Человек хорошо видит близкие предметы и плохо - отдаленные.

Что человек переживает?

Человек боится будущего. Или постоянно о нем думает. Многие подростки, кстати, становятся близорукими в период полового созревания - их настораживает и пугает то, что они видят в мире взрослых. Близорукостью часто страдают и те, кто слишком сосредоточен на самих себе, с трудом воспринимает чужие идеи и мнения. И главное - не чувствует себя в безопасности.

Совет

Надо вспомнить, с чем был связан тот ваш страх, когда вы впервые начали ощущать симптомы близорукости. Постарайтесь осознать, что пора от него избавляться.

Перестаньте бояться новых идей, иных мнений. Решайте проблемы по мере их возникновения и надейтесь на лучшее. Поймите: ваши страхи вызваны не реальностью, а чрезмерной активностью воображения. И главное - нужно внушать себе, что вам ничто не угрожает. Может, даже стать чуть беззаботным. Периодически снимать напряжение. Или постараться не напрягаться.

КОСОГЛАЗИЕ

Зрительные оси глаз не сходятся на рассматриваемом предмете.

И они - глаза - функционируют независимо друг от друга.

Что человек переживает?

Человек подозрителен. Редко что-либо одобряет. У него, как правило, полушария мозга проявляют активность не одновременно, как у всех, а по очереди. Он либо чувствует, либо рационально анализирует. Поэтому очень часто не воспринимает происходящее объективно. Его кредо: нежелание видеть, «что это там такое». Всегда действует наперекор.

Совет

Чаще всего косоглазие развивается в детстве или подростковом возрасте. Там и следует искать причину. В том, что косит правый глаз, возможно, виновата учеба - невнимательность в школе и дома. Или ошибки во взаимоотношениях со сверстниками - грубость, заносчивость. Если косит левый глаз, значит, есть аналогичные сложности в отношениях с родителями или другими членами семьи.

Припомните свое детство, оцените поведение. Найдите ошибки и попробуйте мысленно их исправить. И главное - станьте более терпимыми к людям, которые сегодня находятся рядом.

АСТИГМАТИЗМ

Роговица или хрусталик неравномерно преломляют свет, что искажает изображение

Что человек переживает?

Противоречия между внутренней и общественной жизнью человека. Они характерны для тех, кто все видит по-своему. Таким людям трудно смотреть на вещи объективно. Они тяжело принимают изменения, инициаторами которых не являются. Часто обижаются. И главное - бояться увидеть себя в истинном свете.

Совет

Возможно, в молодости вы решили, что не позволите другим людям оказывать на вас влияние и будете жить своей жизнью. Не исключено, что в тот момент это решение принесло какую-то пользу. Но время прошло. И пора решение пересмотреть. И начать верить другим людям, иной раз прощая ошибки. Самому при этом следует перестать испытывать комплекс неполноценности.

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ

Человек не может ясно видеть на близком расстоянии

Что человек переживает?

Образно говоря, человек боится видеть, что творится у него под носом. Слишком долго думает, прежде чем сделать то, что необходимо сделать. Плохо способен представлять ситуацию в целом, так как не уверен в своей способности к синтезу.

Некоторые люди становятся дальнозоркими после 45 лет, потому что им тяжело видеть, как стареет любимое тело. Еще тяжелее видеть ситуацию, которая складывается в собственной семье или на работе. У некоторых этот недуг связан с ощущением себя не от мира сего.

Совет

Учитесь взаимодействовать с людьми и ситуациями без страха утратить контроль за происходящим. Избавьтесь от необоснованных страхов, которые мешают вам жить полной жизнью и наслаждаться новыми впечатлениями. Не смотрите на жизнь лишь со стороны - участвуйте в ней.

А людям в возрасте следует примириться со старением. Да, физическое тело изнашивается, но «эмоциональное» с возрастом только набирает силу. Ведь вы становитесь опытнее и мудрее. Научитесь приспосабливаться к людям и ситуациям, которые появляются в вашей жизни, и это значительно улучшит ее качество, а заодно и зрение. И главное - перестаньте излишне переживать из-за всего, что происходит вокруг.

КАТАРАКТА

Хрусталик теряет прозрачность. Прогрессирующее ухудшение зрения. Вплоть до полного тумана.

Что человек переживает?

Человек присутствует при крахе чего-либо. Может быть, даже дела, которому посвятил долгие годы. По крайней мере ему кажется, что его - дело - губят и все идет не так. Подсознательно появляется мысль: лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или конец. Для него будущее - в тумане.

Совет

Не надо предъявлять к другим такие же повышенные требования, как к самому себе. Страх неудачи, крушения надежд или провала мешает вам увидеть прекрасные стороны жизни. Присмотритесь: может быть, не все так плохо, как вам казалось. Вдруг гораздо лучше, чем вы думали. Научитесь смотреть вперед с радостью.

ГЛАУКОМА

Внутри глаза повышается давление. Глазные нервы сжимаются и постепенно атрофируются.

Что человек переживает?

Люди с трудом воспринимают на эмоциональном уровне то, что видят сейчас, а в особенности то, что видели в прошлом. Болезнь - результат эмоциональных страданий, которые длительное время были причиной недоверия и сдержанности. А сдержанность, в свою очередь, вызывала напряжение, которое накапливалось до тех пор, пока человек не достиг своего эмоционального предела. И главная проблема этих людей - упорное нежелание простить кого-то. На них давят застарелые нерешенные проблемы.

Совет

Надо, образно говоря, освободиться от прошлого. И лучший путь к этому - прощение. Научитесь терпимо относиться к недостаткам, которые вы видите в близких.

Вы плохо используете свою развитую чувствительность, так как она превратилась в сверхвозбудимость и экзальтированность. И теперь мешает поддерживать спокойные, мирные отношения с людьми. Если вы научитесь видеть страдания и несовершенство других людей, это поможет вам лучше увидеть.

kp.ru