В чистый четверг Украину омоют дожди
13:40, 31 марта 2010Страна
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Облачно с прояснениями
1 апреля в Украине согласно прогнозам синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
По всей Украине, кроме восточных областей, ожидаются дожди (ночью в северных и центральных областях местами небольшие).
Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла; днем 8-13° тепла, в восточной части и на крайнем юге до 16°.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в области 3-8° тепла, днем 8-13°. В городе Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.
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