В чистый четверг Украину омоют дожди

1 апреля в Украине согласно прогнозам синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По всей Украине, кроме восточных областей, ожидаются дожди (ночью в северных и центральных областях местами небольшие).

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла; днем 8-13° тепла, в восточной части и на крайнем юге до 16°.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в области 3-8° тепла, днем 8-13°. В городе Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.