Беременность - "лекарство" от рака груди

Исследователи из Бельгии и Италии утверждают, что беременность при раке груди не только безопасна для больных, но и повышает их шансы на выживаемость. Специалисты проанализировали результаты 14 исследований, проводившихся в период с 1970 по 2009 год, в которых принимали участие 1 тыс. 417 беременных женщин, у которых был диагностирован рак груди, и 18 тыс. 059 небеременных, но тоже больных этим заболеванием.

Как обнаружилось, испытуемые, забеременевшие после выявления рака, умирали на 42% реже тех, кто не зачал ребенка. Исследователи полагают, что благотворное действие беременности можно объяснить изменением гормонального уровня. Кроме того, частичное объяснение дает иммунологическая теория. Дело в том, что эмбриональные антигены выражены в опухолевых клетках матери; антитела, вырабатываемые материнским организмом в ответ на эти антигены, может действовать как прививка от опухоли. За развитие рака груди зачастую отвечает алкоголь.

Ежедневный стакан спиртного напитка увеличивает риск развития всех видов рака на 6%. В особенности это касается женщин в возрасте до 75 лет. Риск появления рака груди у любительниц горячительного возрастает на 12%, прямой кишки – на 10%, пищевода – на 22%, ротовой полости – на 29%, горла – на 44%. Развитию рака груди также способствует европейская диета. А вот снижает риск заболевания в постклимактерический период пища, богатая лигнином, передает «Вокруг Света».

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