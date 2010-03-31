Глава Минздрава Болгарии покинул свой пост

Министр здравоохранения Болгарии Божидар Нанев покинул свой пост после обвинений в злоупотреблениях при закупках лекарств и вакцин против гриппа H1N1. Болгарская прокуратура предъявила министру обвинения в заключении заведомо невыгодных контрактов, нанесших бюджету страны ущерб в размере 1,7 миллиона долларов.

В сообщении, размещенном на официальном сайте Минздрава, Нанев заявляет, что счел необходимым уйти в отставку несмотря на то, что считает выдвинутые против него обвинения безосновательными. По словам министра, подписанные им контракты позволяли своевременно обеспечить население страны необходимыми противовирусными препаратами.

По версии прокуратуры, Нанев заключил два контракта на поставку лекарств и вакцин против гриппа H1N1 с болгарским отделением швейцарской компании Roche, отклонив предложения других поставщиков, предлагавших те же лекарства по более низким ценам. При этом, как отмечает прокуратура, поставки в рамках контрактов начались в январе текущего года, когда пик заболеваемости новым гриппом в Европе был уже пройден.

Обвинения Наневу были предъявлены сегодня. После этого министр был оставлен на свободе под залог в размере 2 тысячи левов (1,4 тысячи долларов).

medportal.ru