Бананы помогли 74-летнему мужчине стать отцом

74-летний Британец Гарри Беркс стал самым старым отцом королевства Велекобритании. На днях его 41-летняя супруга подарила ему сына Райна, пишет "Газета по-украински".

"Я самый счастливый человек на земле", - заявил Беркс. Как сообщается, у пары, проживающей в городе Лаут (графство Линкольншир), уже есть 6-летний сын Дэниел.

Второго ребенка в таком зрелом возрасте, по словам Беркса, удалось зачать благодаря его особой банановой диете.

"Я бросил все вредные привычки еще в середине 80-х, когда развалился мой первый брак. Я ем много бананов и всегда ел, иногда по две штуки в день", - сказал гордый отец.

gazeta.ua