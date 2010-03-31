Весенние каникулы в Киеве будут с 5 по 11 апреля

Весенние каникулы для школьников города Киева начнутся 5 апреля и будут продолжаться до 11 апреля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В то же время в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города для школьников будут работать кружки, спортивные секции, творческие объединения, библиотеки, спортивные залы.

Внешкольные учебные заведения организуют на каникулах районные, городские и всеукраинские массовые мероприятия для школьников: выставки изобразительного, декоративно-прикладного искусства, народных ремесел и научно-технического творчества, конкурсы эрудитов, концерты, фестивали, спортивные соревнования, викторины, творческие вечера, встречи, экологические, природоохранные акции.

В частности в Киевском дворце детей и юношества состоится Праздник книги; интернет-диалог «Экология планеты начинается с меня»; интеллектуальная игра «Украина» и тому подобное.

На протяжении каникул будут проходить районные отборочные конкурсы городских фестивалей:

Также состоятся отчетные концерты детских художественных коллективов учебных заведений города Киева на присвоение, подтверждение почетных званий народный и образцовый художественный коллектив.

Международный центр детско-юношеского туризма будет проводить туристские походы, экспедиции, экскурсии, учебно-тренировочные сборы юных туристов-краеведов. Киевский Дворец детей и юношества во время каникул организует весенние зачетные выезды кружковцев отдела туризма и краеведения. География путешествий юных киевлян охватывает все регионы страны.

В столичных школах будет проводиться акция «Милосердие» (посещение одиноких ветеранов, предоставление им посильной помощи, изготовление открыток для поздравления ветеранов с праздником).

Кроме того, Главным управлением образования и науки совместно с Киевским Дворцом детей и юношества готовится Киевский городской фестиваль патриотической песни «Для вас, ветераны!», посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в мае.