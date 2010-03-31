Чем полезен кленовый сироп?

Учёные нашли более 20 антиоксидантных соединений в кленовом сиропе, которые полезны для здоровья, способны эффективны бороться против рака и диабета и обладают сильными антибактериальными свойствами. Кленовый сироп богат минералами природного происхождения, включая цинк, тиамин и кальций, и целым рядом биологически активных соединений, которые показали многообещающие преимущества для здоровья, сообщают исследователи Университета Род-Айленда.

Растительный состав сока, получаемого из коры канадского клёна, постоянно подвергающейся воздействию солнца, содержит полезный класс антиоксидантных соединений, а именно фенолы, установили американские специалисты. Сам сок из кленовой коры, а также из листьев и веток дерева имеет низкие концентрации фенолов, но в высококонцентрированной жидкости - сваренном сиропе, их больше. Клиницисты называют результаты «захватывающими», т.к. никто не ожидал найти в сладком сиропе здоровый биологический потенциал.

Кленовый сироп можно купить, а можно приготовить самостоятельно. Кленовый сироп - традиционное канадское угощение производится путем уваривания кленового сока. Из одного клена поздней зимой, ранней весной получается около 4 литров сока.

В кленовый сироп не добавляют никаких консервантов, красителей, ароматизаторов. Он на 100% обезжирен. Калорийность - 308 ккал. Хранят его в сухом прохладном месте на протяжении 1 года.

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