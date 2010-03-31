Кола снижает качество мужского семени

Мужчины, которые каждый день выпивают около литра колы или больше, могут причинять огромный вред своей сперме. Од этом свидетельствуют результаты датского исследования. Согласно этим результатам, в среднем, объем спермы любителей газировки был почти на 30% ниже, чем у мужчин, которые не пили колу. При этом, мужчины с меньшим объемом спермы были подвержены большему риску развития бесплодия.

Судя по всему, данная закономерность не вызвана наличием кофеина в коле. Так как кофе не оказывает подобного эффекта, даже несмотря на то, что в нем уровень кофеина в разы превышает содержание оного в коле. Доктор Тина Колд Енсен из Rigshospitalet вместе с коллегами подозревают, что виноваты во всем какие-то иные ингредиенты напитка или нездоровый образ жизни в целом.

Собственно, провести данное исследование пришло в голову ученым после знакомства со статистикой. В Дании уровень потребления кофеиносодержащих безалкогольных напитков значительно вырос за последнее время. А показатели мужского бесплодия по стране совсем не выглядят утешительными.

К исследованию ученые привлекли более 2500 молодых людей в качестве добровольцев. Те, что не пили колу, имели сперму лучшего качества (50 миллионов сперматозоидов на один миллиметр семени). Кстати, они же стремились вести более здоровый образ жизни.

А вот 93 мужчины, которые пили колу (больше одного литра в день), имели только 35 миллионов сперматозоидов на один миллиметр семени. К тому же, они больше ели нездоровую пищу, готовящуюся на скорую руку, и в их рационе было меньше фруктов с овощами.

К сожалению, до сих пор до конца не ясно является ли кола прямой причиной плохого качества спермы. Однако специалисты не сомневаются в том, что газированные напитки вроде колы крайне вредны для здоровья. Они вызывают целый ряд проблем, начиная от повреждения зубной эмали, заканчивая заболеваниями поджелудочной железы.

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