Москва: погибший украинец был капитаном первого ранга ЧФ России

Погибший в результате теракта в Москве на станции метро «Парк культуры» гражданин Украины был капитаном первого ранга Черноморского флота России.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в консульстве Украины в России.

«Подтверждено, что погибший ГИНЬКУТ Виктор Витальевич, 1967 года рождения, был гражданином Украины и был направлен в Москву в командировку», - сказал, в частности, сотрудник консульства. По его словам, погибший был капитаном первого ранга Черноморского флота России.

В то же время собеседник агентства сообщил, что погибший имел также российское гражданства.

Однако он объяснил, что ввиду того, что украинское законодательство не предусматривает двойного гражданства, консульство рассматривает его как гражданина Украины.

Как сообщал УНИАН, фамилия В.ГИНЬКУТ значится в списках погибших во время терактов, размещенных на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций России. В графе “место регистрации” указан город Севастополь. Тело В.ГИНЬКУТА находится в морге №2.

29 марта в московском метрополитене произошли взрывы на станциях “Лубянка” и “Парк культуры”. В результате взрывов погибли 39 человек.