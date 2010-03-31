В Чернигове от взрыва газа в доме пострадал мужчина

В Чернигове в результате взрыва газа в жилом доме пострадал мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

По данным управления, вчера около 16.00 по улице Шевченко в пятиэтажном жилом доме в результате взрыва бытового газа с дальнейшим возгоранием произошел пожар в двух квартирах. Взрывом разрушена перегородка между двумя квартирами, огнем уничтожено и повреждено имущество.

Предположительная причина взрыва – нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации газовых приборов. Ущерб устанавливается.

Во время взрыва травмирован владелец одной из квартир, 1963 года рождения, который был доставлен в ожоговое отделение Черниговской областной больницы. Состояние потерпевшего - средней тяжести (ожоги конечностей рук и лица - І-ІІ-ІІІ степени).